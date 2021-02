Uslenghi-Lupo puntano a far bene nella classe R3C

«Come ogni anno il Rally dei Laghi è il nostro rally di casa. Purtroppo sono due anni che non arriviamo alla fine e speriamo in questo per fare bene!».

Il pilota elvetico Alessandro Uslenghi e il navigatore varesino Salvatore Lupo sono una coppia affiatata che in passato ha centrato anche alcune vittorie e podi di classe nella R3C. Al “Laghi” 2021 gareggeranno con una Renault Clio sempre R3C preparata dal team Aliens Car contando di fare bene su tracciati che conoscono a fondo.

GRAZIE A – Ringraziamo come sempre i nostri famigliari e amici che ci permettono di fare questo sport. Purtroppo gli sponsor “reali” non arrivano mai… ma noi siamo qui sempre ad aspettarli! Grazie anche a Varesenews che ci dà visibilità con questo articolo, buona gara a tutti!