Varese in cerca di un sorriso, al “Franco Ossola” arriva il Chieri

Dopo i due risultati utili di fila contro Borgosesia e Saluzzo il Varese ha subito due sconfitte consecutive che hanno affossato nuovamente il morale in casa biancorossa. Pesante dal punto di vista mentale quella casalinga subita dalla Folgore Caratese (foto Mattia Martegani), brutta anche sotto l’aspetto del risultato quella di Bra, domenica scorsa, anche se il calendario concede subito una occasione di riscatto.

Per il penultimo turno del girone di andata infatti, mercoledì 3 febbraio (ore 14.30) al “Franco Ossola” arriva il Chieri. L’obiettivo dei biancorossi sarà ovviamente quello di tornare a fare punti per rimpolpare una classifica impietosa, che vede i ragazzi di mister Ezio Rossi sempre sul fondo con 9 punti. Non ci sarà Sow, squalificato dopo l’espulsione di Bra, ma dal mercato è arrivato un altro giovane rinforzo: Emanuele Marcaletti, difensore mancino classe 2002 di proprietà dell’Atalanta che in biancorosso ha giocato nelle giovanili e che nella prima parte di stagione ha vestito la maglia del Seregno, nel Girone B di Serie D, con una sola presenza.

È l’allenatore Ezio Rossi, che tornerà in panchina dopo aver scontato il turno di squalifica, a parlare della prossima sfida: «La squadra vorrebbe fare tutto per venire fuori dalla situazione attuale – spiega il tecnico a margine della rifinitura tenutasi sul campo di Brenno Useria – Sappiamo che in questo momento è così: bisogna stare uniti e andare avanti per la nostra strada. I tifosi hanno ragione ad essere arrabbiati ma se guardano le partite e gli allenamenti dovrebbero esserlo un po’ meno».

Il cambio di modulo operato a Bra, dove il Varese si è schierato con la difesa a tre (senza risultati, purtroppo), dovrebbe essere archiviato per il match contro il Chieri. «Quella era una scelta funzionale all’avversario; io in carriera ho giocato e vinto con tutti i moduli come ho giocato e perso con tutti i moduli. Alla fine puoi giocare con quattro attaccanti e non segni (quello che sta accadendo in questo momento al Varese ndr) mentre giochi con uno e segni». Con Ebagua ancora indietro di condizione e Sow, come detto, fermato dal giudice, i biancorossi dovrebbero tornare a mettere Balla davanti a tre mezzepunte dal primo minuto. Intanto è tornato a disposizione anche Scampini che ha smaltito i problemi fisici e partirà dalla panchina.

Marcaletti con la maglia biancorossa

Il Chieri è la squadra che ha pareggiato più partite nel Girone A: sono 8 i segni “X” raccolti dai torinesi, a fronte di 5 vittorie e 4 sconfitte. Nell’ultima uscita, neanche a dirlo, è arrivato il pari 1-1 in casa del Derthona. Un risultato che però sta stretto al Chieri, che ha trovato il vantaggio nel primo tempo con Spera ma si è fatto raggiungere nel finale dal rigore di Draghetti. In panchina i piemontesi sono guidati da Marco Didu che di Rossi è stato giocatore ai tempi del Casale: una sfida nella sfida. «È un ragazzo intelligente che fa giocare bene le sue squadre» spiega il tecnico del Varese che poi ricorda un aneddoto curioso. «L’ho allenato a Casale quando abbiamo vinto il campionato di Eccellenza e l’ultima partita lo mandai in tribuna per la questione dei giovani: ci rimase male ma ora che fa l’allenatore spero abbia capito quella decisione». Speriamo però che l’allenatore avversario non se la sia legata al dito e non intenda “vendicarsi” proprio in questa circostanza.

