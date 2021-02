Se il virus impedisce di uscire è la sfilata di carnevale ad entrare nella comunità Brugnoli-Tosi di Busto Arsizio

Quando la comunità non può andare al carnevale perché c’è una pandemia allora è il carnevale che deve andare in comunità. E così è stato alla Comunità socio sanitaria Brugnoli-Tosi di Busto Arsizio gestita da Fondazione Piatti dove non si sono persi d’animo di fronte alle difficoltà e hanno festeggiato in maschera come da programma: con tanto di sfilata dei carri.

«Visto che non potevamo andare fuori a vedere la sfilata abbiamo fatto una sfilata dentro la comunità – spiegano gli educatori -. La paura non vince nella comunità perché ci sono progetti, ci sono sogni, c’è la speranza di continuare a vivere non a sopravvivere, c’è la voglia di quotidianità, di incontri, di relazioni».

«Abbiamo realizzato tre carri – spiegano i responsabili della comunità – il primo era il carro dei pirati che combattono anche contro la Pandemia e simboleggia il coraggio che hanno avuto i nostri ragazzi le nostre ragazze durante quest’anno così difficile. Il secondo il carro dei supereroi dove il virus viene sconfitto non dai superpoteri di Superman e Batman ma da medici, infermieri e operatori sanitari e tutte le persone che in questo momento ci stanno aiutando. Infine, il carro arcobaleno, quello della speranza, dei colori, della gioia di vivere, della certezza che torneremo ad essere allegri spensierati».