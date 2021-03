Astuti (Pd): “Cosa aspetta Ats a vaccinare a domicilio tutti gli over 80?”

«Sembra essere finalmente partita nell’ATS Insubria, a quanto sembra in via ancora sperimentale, la vaccinazione a domicilio degli ultraottantenni allettati» lo dichiara il capo delegazione PD in commissione sanità della Regione Lombardia Samuele Astuti. «Sono persone molto fragili, che per la loro non autosufficienza devono per forza avere contatti con altre persone, con la conseguenza di essere potenzialmente esposti al virus. Sono, quindi, un’assoluta priorità, ma la loro vaccinazione parte solo ora, a due mesi e mezzo dall’inizio della campagna vaccinale e, a quanto ci risulta, solo grazie alla tenacia dei loro medici di medicina generale. Ormai i ritardi della campagna vaccinale in Lombardia non si contano più, ma mi chiedo che cosa aspetti l’ATS a dare indicazioni chiare a tutti i medici, che sono pronti da tempo, per far partire la vaccinazione dei loro assistiti ultraottantenni non autosufficienti. Le dosi per loro ci sono, le ASST hanno in frigo e freezer tutti i vaccini necessari. Bisogna partire subito, è incomprensibile che queste persone non siano già tutte immunizzate».