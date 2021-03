Cappuccetto Rosso vince “Valbossa In maschera”

Una premiazione solo virtuale, così come era stata la “sfilata” di Carnevale. Si è svolta su Facebook, con tanto di giurati collegati a distanza, l’assegnazione dei premi alle foto più belle che hanno partecipato al Carnevale organizzato dall’associazione In Valbossa. Il primo premio è andato a “Cappuccetto Rosso e il Lupo” (qui lo scatto di Monica)

Tanti i premi assegnati alle maschere che hanno accettato la sfida lanciata dall’associazione presieduta da Adalisa Corbetta, grazie alla partecipazione dell’Associazione Commercianti che ha messo a disposizione doni, buoni spesa, alimenti e addirittura metri di pizza.

Questa la classifica delle foto che si possono rivedere sulla pagina Facebook di “In Valbossa”:

1° POSTO ASSOLUTO GIURIA E TROFEO “Valbossa IN Maschera”: Monica di Varese “Cappuccetto rosso e il lupo” (cesto enoteca Le Note del Vino + crocchette per il “lupo” della foto).

PREMI LIKE: 1) Assunta e famiglia 548 voti (coppa, + buono per 3 metri di pizza da Torretta Pizza + crocchette per i cani), 2) Asia 355 voti (coppa, + buono 100 euro Tartaruga Bimbi + birra), 3) Beatrice 343 voti (coppa, + buono 100 euro cena Hosteria Da Bruno), 4) Aurora e Vittoria 195 voti (zainetto pieno di sorprese, buono 50 euro da Tibi, 2 bottiglie di drink per i bambini), 5) Guendalina 138 voti (zainetto con buono e sorprese + buono 40 euro pranzo Hosteria Da Bruno + birra).

PREMI JOLLY GIURIA: Valentino di Azzate (coppa, + cesto Agrinatura + braccialetto Lego); Viola di Azzate (coppa, + buono 50 euro Bazar delle Fate + braccialetto Lego); Ludovica di Castronno (coppa + buono 50 euro Un Diavolo per Capello); Luigi di Azzate (occhiali da sole Ottica Nicora + braccialetto Lego); Clotilde di Azzate (gioco Principessa + braccialetto Lego).

PREMI CORIANDOLO (zainetti contenenti giochi, buoni spesa, dolciumi e altre sorprese): Simone e Lorenzo di Crosio della Valle, Javier di Buguggiate, Elodie di Buguggiate, Marco di Azzate, Samuele di Caidate, Angelica di Mornago, Beatrice di Azzate, Gabriel di Buguggiate, Ettore di Inarzo, Davide di Azzate, Abreham di Azzate, Alice di Azzate, Beatrice di Castronno, Michele di Cavaria, Francesca e famiglia di Azzate, Isis di Azzate, Luigi di Cavaria, Elia ed Enea di Azzate, Daciana di Azzate.