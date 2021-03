Cede la rete fognaria, cantieri aperti in viale Europa

Cantieri aperti a Varese per un cedimento della rete fognaria che scende da via Nifontano e si innesta viale Europa durante dei lavori in coso.

Le opere di ripristino sono partite da qualche giorno e sono ancora in atto fino all’inizio di settimana prossima.

Nel frattempo è stata ristretta la carreggiata su via Europa perché lo scavo é sullo spartitraffico a ridosso del viale.

La segnalazione è arrivata agli uffici del comune grazie al consigliere comunale Domenico Esposito.