Coccole, avventura ed evasione tra le pagine, pensando ai papà

Tra una settimana esatta sarà la Festa del papà. Di solito in questo periodo i bambini a scuola o all’asilo preparano qualche sorpresa per il loro papà. Ma una sorpresa può essere anche un libro da leggere insieme, facendosi le coccole o vivendo una grande avventura di evasione.

Io

Un abbraccio e tante coccole per festeggiare la festa del papà. Con Emma Dodd, da leggere insieme.

Un piccolo pinguino si sente perso in un vasto mondo, ma scoprirà un vero motivo per sentirsi importante.

‘Io’

di Emma Dodd

L’Ippocampo editore – € 9,90

Hoopdriver

Un’avventura in pieno lock down è possibile? Certo, niente è impossibile per i ragazzi e nemmeno per Billy, il protagonista di Hoopdriver.

Billy Hoopdriver ha tredici anni ed è arrabbiato con suo padre e con il mondo.

Un giorno decide di scappare di casa con Azzurra, la bicicletta che ama più di qualsiasi altra cosa.

Duecento miglia verso sud lo separano da suo nonno, Jim Hoopdriver, che millanta un passato da musicista rock. A legarli c’è una promessa che Billy deve assolutamente mantenere, nonostante il virus che sta ingabbiando il mondo.

Al ritmo della musica rock che pulsa nelle orecchie, mentre paesaggi mozzafiato sfilano davanti ai suoi occhi, Billy inizia un viaggio straordinario in un paese bloccato e sospeso, eppure pieno di personaggi memorabili.