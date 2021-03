Dalla Eprom di Buguggiate un aiuto per acquistare i vaccini anti Covid per il Terzo Mondo

In un momento in cui l’esasperazione per la situazione che stiamo vivendo rischia di spingerci verso l’individualismo, un’azienda di Buguggiate – la EPROM Solutions S.r.l. – da anni impegnata a sostegno di cause umanitarie al fianco della Onlus Children First Humanitarian Philanthropic Organization, ha deciso di stanziare parte del suo fatturato per l’acquisto di vaccini anti Covid da destinare a insegnanti e genitori di bambini nelle popolazioni più povere del Terzo Mondo.

Questa non è la prima donazione durante la pandemia da parte di EPROM, che lo scorso marzo, nonostante l’incertezza di una situazione che non faceva presagire niente di buono per il futuro, era già intervenuta economicamente a sostegno della ricerca e dell’allestimento di nuove aree di Terapia Intensiva per poter accogliere sempre più pazienti Covid- 19.

“Complici i profondi valori su cui EPROM ha costruito le sua fondamenta e lo stretto rapporto di fiducia che la lega da anni alla Onlus Children First, anche quest’anno l’azienda di Buguggiate – leader nel settore dei sistemi di stampa, informatica e IT – ha voluto offrire il suo prezioso contributo, imponendosi nuovamente come esempio e modello di umanità e di etica professionale”, scrive l’ufficio comunicazione dell’azienda.