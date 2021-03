Disegni e nastri sui cancelli delle scuole di Malnate per dire basta alla didattica a distanza

Terminato il fine settimana di Pasqua le scuole torneranno in presenza, almeno quelle dell’infanzia, primarie e le prime medie. La decisione presa dal Governo è seguita anche a causa delle tante manifestazioni che in tutta Italia si sono svolte per dire basta alla didattica a distanza.

A Malnate per l’occasione si è costituito il gruppo “Prima a Scuola Malnate”, che ha seguito l’esempio di quello di Varese e Provincia. Passando davanti ai plessi scolastici malntesi in questi giorni si possono notare disegni e nastri colorati appesi ai cancelli. Un gesto concreto da parte dei piccoli alunni per richiedere il rientro in classe.

Lunedì 29 marzo si stava organizzando, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Città dei Bambini, una lezione all’aperto nel cortile della scuola “Battisti”, la primaria in centro città. La scelta del Governo di riaprire dopo Pasqua ha inevitabilmente fatto cambiare il programma.

Ora si aspetta solo la fine delle festività di Pasqua per rivedere i malnatesi tornare nelle rispettive aule.