Donne e gioco d’azzardo: un argomento da affrontare

Giovedì 25 marzo alle 18 sul canale Youtube di Alumni Insubria verrà presentato il libro «Donne e disturbo da gioco d’ azzardo, una prospettiva internazionale al femminile su trattamento e ricerca» di Fulvia Prever e Henrietta Bowden-Jones.

Interverranno: Paola Biavaschi, giurista e storica del diritto dell’Università dell’Insubria; Rossella Dimaggio, assessora al sistema educativo e alle pari opportunità del Comune di Varese: Paolo Bozzato, docente di Psicologia sociale della comunicazione dell’Insubria; Savino Accetta, rappresentante dell’associazione La Banda degli Onesti Onlus e membro della rete Civica Noslot Milano città metropolitana; le autrici del libro Fulvia Prever, psicologa e psicoterapeuta nonché presidente della Fondazione Varenna, e Henrietta Bowden-Jones, fondatrice e direttrice della National Problem Gambling Clinic Uk.

Il disturbo da gioco d’azzardo è una patologia che coinvolge un numero sempre più crescente di donne; se ne parla ancora troppo poco e spesso il problema viene sottovalutato. Questo libro riunisce esperienze e competenze di una serie di realtà accademiche internazionali coinvolte in gruppi di studio e di sostegno. Le autrici mirano a mettere in evidenza il profilo del disturbo da gioco d’azzardo nelle donne e a fornire ad altri professionisti una comprensione condivisa del trattamento mirata alla guarigione.

Secondo Alex Blaszczynski, Phd alla School of Psicology dell’University of Sindey il libro è: «Un eccezionale trattato scritto da due stimatissime accademiche che affrontano un argomento spesso trascurato. Il libro rimane una lettura essenziale per chiunque sia interessato ad acquisire una prospettiva approfondita e completa dell’influenza e delle esperienze generate dal gioco d’azzardo problematico sulla vita di donne europee, americane, africane e oceaniche».

Fulvia Prever è una psicologa e psicoterapeuta che lavora nella clinica per le dipendenze del Sistema nazionale a Milano. È specializzata in terapia familiare e dipendenza dal gioco; è inoltre fondatrice del gruppo di genere Donne in gioco dedicato alle donne con problemi di gioco d’azzardo.

Henrietta Bowden-Jones è la fondatrice e direttrice della National Problem Gambling Clinic nel Regno Unito. È un medico specializzato in psichiatria delle dipendenze e professore clinico onorario senior presso il Dipartimento di Medicina dell’Imperial College.