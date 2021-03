Festival di Sanremo 2021 al via: istruzioni per l’uso

Tutto pronto per l’edizione del Festival di Sanremo 2021 che avrà inizio domani, martedì 2 marzo e si concluderà il 6 marzo. La conferenza stampa di apertura si è tenuta questa mattina, momento in cui il conduttore e direttore artistico del festival, Amadeus, ha annunciato che tra gli ospiti ci sarà anche Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe. «Sono orgoglioso di annunciare che Laura sarà al festival mercoledì per cantare la canzone che le è valsa questo premio importantissimo», ha spiegato il conduttore.

“Sono molto emozionato. #Sanremo2021 è stato un percorso difficile ma oggi possiamo dire che ci siamo. Ripartono da qui tante cose: regaleremo al nostro pubblico cinque serate di serenità e belle canzoni”.

Amadeus@SanremoRai, dal #2marzo, su @RaiUno, @RaiDue e #RaiPlay pic.twitter.com/7DFOoFowui — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 1, 2021

Una decisione in linea con questa edizione che “sarà molto made in Italy“. Giovedì sera, ad esempio, a cinquant’anni dalla pubblicazione di «4/3/1943», ci sarà un omaggio a Lucio Dalla con i Negramaro. Lady Gaga, invece, sembra che non sarà presente, nonostante sia a Roma per girare l’ultimo film di Ridley Scott, “La vedova nera”.

"Sono onorato di esserci e contento di fare un'esperienza talmente nuova come quella di uno show senza pubblico. Nessuno in sala, milioni a casa: affronto questo contrasto con felicità e curiosità."@Fiorello@SanremoRai è su @RaiUno, @RaiRadio2 e #RaiPlay.#Sanremo2021 pic.twitter.com/xSYHOh2MSy — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) March 1, 2021

L’emergenza sanitaria dunque, non permetterà di vedere il “solito” festival, a partire dal fatto che non ci sarà il pubblico in sala e che all’esterno del Teatro dell’Ariston non è stato steso il tappeto rosso. Un festival più essenziale, ma sempre molto atteso.

Ad affiancare il direttore artistico Amadeus, per tutte e cinque le serate ci sarà, l’amico e mattatore Fiorello. Tra gli ospiti fissi di questa edizione ci saranno anche Achille Lauro (che giovedì sera porterà con se sul palco Emma e Monica Guerritore) e Zlatan Ibrahimovic. Tra le co-conduttrici femminili e ospiti delle serate ci saranno la cantante Elodie, la giovane attrice Matilde De Angelis e Luisa Ranieri.

Sul palco dell’Ariston ci saranno anche Vittoria Ceretti, la giornalista Barbara Palombelli e la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Nella serata della finalissima di sabato 6 marzo, le co-conduttrici saranno invece l’attrice Serena Rossi e Simona Ventura. Confermata la presenza anche della giornalista e inviata Rai Giovanna Botteri nonché di una delle infermiere simbolo della lotta al Covid, Alessia Bonari.

Ad aprire la kermesse ci sarà Diodato il vincitore della scorsa edizione che intonerà la sua Fai Rumore. Nella prima serata, la prima super ospite sarà Loredana Bertè, nella seconda Il Volo con un tributo al Maestro Ennio Morricone. La super ospite della finalissima sarà Ornella Vanoni, che salirà sul palco con Francesco Gabbani. Ci saranno inoltre sul palco dell’Ariston ci saranno anche Giorgia, i Negramaro e Alessandra Amoroso.

Le presenze sportive, oltre a “Ibra”, saranno Sinisa Mihajlovic, il marciatore italiano Alex Schwazer, la nuotatrice Federica Pellegrini, e il re dello sci Alberto Tomba.

I CANTANTI IN GARA

L’elenco dei giovani in gara:

Avincola – Goal!

Davide Shorty – Regina

Dellai – Io sono Luca

Elena Faggi – Che ne so

Folcast – Scopriti

Gaudiano – Polvere da sparo

Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te

Wrongonyou – Lezioni di volo

Ecco l’elenco dei Big, in ordine alfabetico, con il titolo della canzone che porteranno:

AIELLO – Ora

ANNALISA – Dieci

ARISA – Potevi fare di più

MALIKA AYANE – Ti piaci così

ORIETTA BERTI – Quando ti sei innamoratoBUGO – E invece si

COLAPESCE e DIMARTINO – Musica leggerissima

COMA_COSE – Fiamme negli occhi

GIO EVAN – Arnica

EXTRALISCIO Feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera

FASMA – Parlami

FULMINACCI – Santa Marinella

GAIA – Cuore amaro

GHEMON – Momento perfetto

IRAMA – La genesi del tuo colore

LA RAPPRESENTATE DI LISTA – Amare

LO STATO SOCIALE – Combat Pop

MADAME – Voce

MANESKIN – Zitti e buoni

ERMAL META – Un milione di cose da dirti

MAX GAZZE’ – Il farmacista

FRANCESCA MICHIELIN e FEDEZ – Chiamami per nome

NOEMI – Glicine

WILLIE PEYOTE – Mai dire mai (La Locura)

RANDOM – Torno a te

FRANCESCO RENGA – Quando trovo te