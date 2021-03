Fiamme tra i boschi lungo l’alzaia del Ticino a Somma Lombardo

Intervento dei vigili del fuoco dalle 9.30 del mattino di venerdì 26 marzo a Somma Lombardo lungo la via Alzaia del Ticino. Per cause in fase di accertamento un’area boschiva è interessata da un incendio (foto di repertorio).

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo insieme ai volontari dell’antincendio boschivo e un elicottero del servizio antincendio regionale.