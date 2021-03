Futura, ottimo esordio in Pool Salvezza: vince a Ravenna e allunga in testa

La prima mossa nella pool salvezza della Futura Volley Giovani è vincente. Le biancorosse di coach Lucchini vincono 3-1 sul campo della Teodora Ravenna e incrementano subito il vantaggio sulle formazione di Bendandi che potrebbe essere la principale avversaria di Busto Arsizio nella lotta per il primo posto del girone. Che, lo ricordiamo, assegna anche un posto per i playoff promozione.

Incontro nervoso e ricco di strappi quello del palasport ravennate, in cui le Cocche hanno chiuso 22-25 il testa a testa del primo set (confermando miglioramenti in questo tipo di finali) e hanno anche saputo reagire al momentaneo pareggio della Olimpia Teodora che si è aggiudicata il secondo parziale.

A Zingaro e compagne è bastato però poco per tornare a cambiare passo: il muro-difesa è salito in cattedra e ha forzato una serie di errori in attacco delle emiliane (ben 31 a fine partita), recuperando nel frattempo colpi in regia grazie a un’attenta Anna Lualdi e a una prolifica Rebecca Latham, top scorer con 20 punti. Il finale dell’incontro, caratterizzato dall’espulsione di coach Bendandi, ha quindi visto le Cocche esultare per una vittoria attesa da un mese. Ora sono attese conferme già dal prossimo match contro il fanalino di coda Montecchio, gara in programma al San Luigi.

Intanto, in attesa del rientro di Nicolini, va sottolineato l’esordio in Serie A2 della palleggiatrice Letizia Badini, subentrata ad Anna Lualdi nella seconda frazione: un altro importante passo nella carriera pallavolistica di questa promessa (già nel giro azzurro) che inorgoglisce il vivaio e la società bustocca.

Proprio le due Lualdi hanno commentato la gara di Ravenna. «Una bella partita – spiega Anna – che abbiamo giocato molto bene tutte insieme. In questa occasione si è vista l’unità del gruppo verso un obiettivo concreto: dovevamo vincere e l’abbiamo fatto, ora testa a Montecchio».

«Abbiamo giocato di squadra una grande gara – le fa eco Giuditta – e anche chi è partito in panchina ha dato un grande contributo per raggiungere questo obiettivo che ci eravamo prefissate. Ora dobbiamo restare concentrate sulla prossima partita».

Olimpia Teodora Ravenna – Futura Volley Giovani 1-3

(22-25, 25-19, 14-25, 20-25)

Ravenna: Morello 2, Poggi, Piva 13, Bernabè, Assirelli 4, Monaco, Guidi 9, Torcolacci 6, Guasti 9, Kavalenka 4, Grigolo 7, Rocchi (L), Giovanna ne. All. Bendandi.

Note. Battuta: errate 10, ace 5. Ricezione: 53% positiva, 25% perfetta, errori 3. Attacco: 25% positività, errori 20, murati 11. Muri: 11.

FVG Busto A.: Veneriano, Nicolini ne, Michieletto 4, Badini, Vecerina ne, Latham 20, A.Lualdi 3, Frigo 7, G.Lualdi 12, Sormani, Carletti 4, Garzonio (L), Zingaro 9. All. Lucchini.

Note. Battuta: errate 12, ace 5. Ricezione: 54% positiva, 32% perfetta, errori 5. Attacco: 32% positività, errori 9, murati 11. Muri: 11.