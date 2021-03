Gli attori raccontano il lockdown, su Youtube il progetto del Teatro Periferico

Appuntamento a mezzanotte, su YouTube per la prima del film “Nello specchio”. A realizzarlo 21 artisti coinvolti da Teatro Periferico di Cassano Valcuvia durante i mesi del lockdown: un modo per raccontare il mondo in pandemia tramite testimonianze dirette e lo sguardo degli attori.

Un film a firma collettiva sulla pandemia che stasera debutterà sul piccolo schermo, in attesa, si spera, di approdare nel circuito dei cinema indipendenti una volta che potranno riaprire. “Nello specchio” è un film-manifesto, nato dall’esigenza di registi e attori di non fermare la creatività che permette di osservare, raccontare, filtrare emozioni e gesti del mondo che li circonda.

In un momento in cui tutto era fermo quindi, stiamo parlando del lockdown iniziato proprio il 9 marzo del 2020 di un anno fa, gli attori coinvolti hanno trovato una nuova la formula per poter portare avanti una professione che solitamente richiede una presenza fisica, con pubblico e palcoscenico.

«È un girato che possiamo inquadrare nel cinema sperimentale o nella video arte. Gli spettatori troveranno una fusione tra le interviste raccolte durante il lockdown e il nostro essere artisti», spiega Paola Manfredi registra e attrice del Teatro Periferico.

Chi si collegherà questa sera, a mezzanotte, potrà quindi vedere 17 piccoli cortometraggi, con 21 artisti coinvolti, alcuni del Varesotto, e tratti da 33 testimonianze. Il progetto è stato curato dal regista Federico Iris Osmo Tinelli.

Qui la pagina di YouTube dove vedere il film