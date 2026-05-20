Cai Luino e le gite a “passo lento”: l’itinerario da Canteviria al Lago d’Oro
La partecipazione è aperta ai soci CAI di tutte le sezioni in regola con il tesseramento annuale e anche ai non soci
Il CAI Luino propone per venerdì 22 maggio 2026 una nuova uscita del programma “Passo lento”, un’escursione semplice e adatta a tutti che si sviluppa lungo la ciclabile della Valcuvia, in un contesto naturale tranquillo e particolarmente suggestivo.
Descrizione dell’escursione
Il percorso parte da Cantevria e segue la pista ciclopedonale della Valcuvia fino a raggiungere l’Agriturismo Lago d’Oro di Cuveglio. Si tratta di una camminata facile, con un dislivello contenuto di circa 60 metri e una durata complessiva di circa 2 ore e 30 minuti.
L’itinerario si snoda tra i boschi della valle, in un ambiente silenzioso e immerso nel verde, ideale per un’escursione rilassata all’insegna della socialità e della scoperta del territorio.
- Tempo di percorrenza: 2h 30’
- Dislivello: 60 m
- Difficoltà: E (Escursionistico)
Programma
Il ritrovo è fissato presso il parcheggio Tigros/Euronics alle ore 13.50, con partenza prevista alle 14.00 in direzione Cantevria. L’arrivo è previsto al parcheggio situato all’incrocio tra la ciclabile e la strada provinciale.
Iscrizioni
Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 18 maggio alle ore 9.00 fino a giovedì 21 maggio alle ore 17.00.
La richiesta dovrà essere inviata esclusivamente alla segreteria del CAI Luino all’indirizzo: cailuino@cailuino.it, che provvederà a confermare la partecipazione.
Si ricorda che sabato, domenica e giorni festivi le iscrizioni sono chiuse.
La partecipazione è aperta ai soci CAI di tutte le sezioni in regola con il tesseramento annuale e anche ai non soci. In quest’ultimo caso è previsto il pagamento di una quota assicurativa giornaliera pari a € 8,40 oppure € 12,95, a seconda della tipologia di escursione. È necessario indicare al momento dell’iscrizione: nome, data di nascita, codice fiscale e recapito telefonico.
Indicazioni importanti
Si raccomanda di leggere attentamente la relazione dell’escursione e di valutare le proprie condizioni fisiche prima della partecipazione. Durante l’attività è obbligatorio attenersi alle indicazioni dei capigita, non superare il conduttore di gita, non abbandonare il gruppo e mantenersi sempre sul sentiero.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’escursione verrà annullata e rinviata a nuova data.
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