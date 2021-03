Identità virtuale, social network e modelli giovanili: tre appuntamenti con Lilliput

L’associazione di promozione sociale Lilliput, dopo il successo del primo incontro, lancia una nuova serie di appuntamenti gratuiti sulla piattaforma Zoom per trattare il tema del ritiro sociale nei giovani, fenomeno noto con il nome giapponese di hikikomori.

Il primo incontro (12 aprile) è un viaggio verso la scoperta di che cosa significhi per un ‘adolescente avere un’ identità virtuale e in che cosa si discosta e che funzione ha, rispetto a quella reale. La psicoterapeuta Alessandra Locati e lo psicologo Luca Barbieri proporranno una riflessione su questo tema, perchè per gli adolescenti giocare non è semplicemente giocare.

Durante il secondo incontro (12 maggio)la psicoterapeuta Manna Guscelli e la psicologa Martina Vanetti spiegheranno il significato “dell’abitare i social network”, dell’assenza del corpo ed il suo significato ed implicazioni.

L’ultimo incontro (14 giugno) vuole essere una scoperta dei limiti in un mondo adolescenziale in cui ci si sente onnipotenti o in cui si è investiti come tali e ci si confronta con modelli di perfezione. Se ne parlerà con la psicoterapeuta Manna Guscelli e con lo studente di psicologia Gioele Crespi.

Tutti gli incontri hanno un focus specifico sulla funzione genitoriale ed insieme a loro e a chi si occupa di ragazzi in generale, cercheremo di provare a confrontarci in linea teorica e pratica su come affrontare con i ragazzi la gestione ed utilizzo – social network-videogiochi, in un periodo storico che non lascia molte altre alternative.