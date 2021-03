Incendio in un grosso datacenter di Ovh a Strasburgo, molti siti in down

Un grosso incendio ha distrutto, nella notte tra martedì e mercoledì, il data center di Ovh, società specializzata in server informatici, a Strasburgo (foto dalla pagina facebook di Sebastian Zdrojewski). Le fiamme hanno distrutto uno dei quattro edifici, l’Sbg2, ha riferito il fondatore della società, Octave Klaba su Twitter, raccomandando ai clienti di “attivare il Disaster Recovery Plan” per la salvaguardia dei propri dati.

OVHCloud conta una ventina di server cloud attualmente fuori uso, in particolare sul suo datacenter SBG1 (Strasbourg 1): cloud, e-mail, gestioni di nomi di domini e molto altro. Dopo aver disposto il fermo del terzo blocco dell’impianto, SBG3, le squadre di OVHCloud sono riusciti a penetrare nel datacenter per verificare lo stato dei server: “Sono spenti, ma non sono stati colpiti”, hanno fatto sapere.

Problemi di accesso anche per diversi siti istituzionali francesi come il sito governativo data.gouv.fr che questa mattina è risultato a lungo “irraggiungibile”, poi dalle 10 è tornato a funzionare regolarmente.

OVHcloud è considerato all’avanguardia nel settore “tech” francese e sta perfezionando i preparativi per un’imminente quotazione in Borsa. Lo aveva appena confermato un portavoce dell’azienda al quotidiano Les Echos, che aveva ripreso un’informazione dell’agenzia Reuters con l’obiettivo di competere con i giganti americani.

La prefettura ha escluso che ci siano state vittime e tutti i dipendenti presenti in quel momento risultano sani e salvi, ha twittato il fondatore di OVHcloud.