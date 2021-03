La lettera del sindaco Boriani per la riapertura delle scuole

Oggi, venerdì 19 marzo, non c’è alcun residente positivo al Coronavirus nel Comune di Luvinate.

Sono i dati di Ats Insubria comunicati dall’Amministrazione comunale di Luvinate che nei giorni scorsi ha trasmesso una lettera (di seguito il testo integrale) al Presidente del Consiglio e ai Ministri competenti in merito alla riapertura delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Luvinate, proponendo l’inserimento di micro aree territoriali dove – a fronte di dati oggettivi – possa essere valutabile la ripresa dell’attività scolastiche in presenza.

Gent.mi,

con la presente desidero evidenziare alle S. V. l’opportunità di rivedere i criteri di chiusura delle scuole dell’Infanzia e Primaria, soprattutto nelle zone ove non risultino criticità evidenti relative a cluster o a particolari situazioni di contagio.

E’ il caso del territorio da me amministrato, Luvinate, piccolo comune della provincia di Varese dove, ad oggi:

1) i contagi comunicati dalla locale autorità sanitaria sono 2 e tutti sopra i 30 anni;

2) è in corso la campagna vaccinale ad insegnanti ed operatori scolastici, a parte la sospensione momentanea di queste ore;

3) il Comune ha attivato da settembre ingressi differenziati e monitorati da volontari adeguatamente formati per il controllo del distanziamento e dell’uso delle mascherine;

4) la Scuola attua in modo rigoroso i previsti protocolli anti contagio (distanziamento, igienizzazione, divieto di incontro tra classi, sospensione di attività in comune);

5) l’arrivo dei piccoli utenti –essendo le nostre realtà di provincia non collegate a città di medie o grandi dimensioni- avviene o a piedi o in macchina, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici (treni, pullman di linea), se non quelli organizzati dal Comune vicino con l’attuazione delle misure di prevenzione previste dall’autorità.

Esistono dunque tutte le premesse perché l’attività scolastica, sia della Scuola dell’Infanzia che della Scuola Primaria, possano riprendere il suo corso normale.

Comprendiamo e rispettiamo tutte le misure previste dalle autorità regionali e nazionali e siamo perfettamente d’accordo quando si sottolinea come la salute sia una priorità da perseguire prima di ogni altra considerazione. Proprio per questo siamo convinti che le attività scolastiche a Luvinate possano riprendere in piena sicurezza, così come in tanti piccoli comuni dei nostri territori, proprio con l’introduzione di microaree provinciali che, attraverso l’accertamento di criteri oggettivi come quelli sopra descritti, consentano la didattica in presenza.

Chiedo pertanto formalmente alle autorità competenti di inserire nei prossimi DPCM o decreti in approvazione da parte del Governo e del Parlamento misure legislative coerenti alla specificità dei nostri territori.

IL SINDACO

Alessandro Boriani