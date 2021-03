La “protesta dei disegni” tocca anche Gallarate, dove le creazioni dei bambini hanno iniziato a comparire in diverse scuole cittadine, tra cui Crenna e Madonna in Campagna.

A Crenna i genitori hanno “presidiato” per tutta la giornata di sabato le scuole primarie di via Gulli, dove nella mattina i bambini del quartiere sono passati ad appendere i loro disegni, che raccontano le difficoltà della didattica a distanza, la nostalgia per i compagni di classe, quella per la loro scuola che sta lì (quasi) deserta.

Una protesta garbata, nei disegni dei bimbi e anche nelle parole dei genitori (nel video le loro ragioni). Sul posto sono passato anche il sindaco e l’assessore all’istruzione Massimo Palazzi. Il sindaco Cassani ha portato anche un dato significativo rispetto alla situazione attuale a Gallarate: “Su 250 attualmente positivi sono solo 9 i bambini tra 6 e 14 anni”. Certo la trasmissione del virus passa in molti contesti, ma oggi bimbi e genitori ripetono: la scuola rimane un ambiente sicuro e – anche rispetto ad altre attività – frequentato da persone molto rispettose di norme e protocolli.