L’Istituto Clinico San Carlo stringono un patto per aiutare le donne vittime di violenza

Questa mattina, lunedì 8 marzo, è stato presentato il nuovo servizio di cura e supporto medico per le vittime di violenza. Si tratta della terza iniziativa lanciata in occasione della Giornata Internazionale della Donna dopo gli accordi raggiunti con l’Assopanificatori e con alcuni fioristi della città.

Si inaugura dunque la collaborazione tra l’Istituto Clinico San Carlo e l’Associazione E.VA Onlus – da sempre impegnata contro la violenza di genere nei territori di Busto Arsizio, Gallarate e Somma Lombardo: un progetto di alto valore sociale finalizzato al sostegno delle vittime di violenza, prestando assistenza medica e diagnostica gratuita.

La violenza di genere e, nello specifico, verso soggetti più fragili, è un fenomeno ancora troppo poco noto, ma molto più diffuso di quanto si riesca ad ammettere. «Non esistono confini sociali, culturali ed economici – spiega Sara Tosi, Amministratore delegato di San Carlo Istituto Clinico – la violenza è molto diffusa anche nel nostro territorio e le richieste di aiuto sono in continuo aumento. Per questo San Carlo sostiene le iniziative di E.VA Onlus e si impegna ad essere un riferimento in grado di accogliere le richieste di aiuto con interventi tempestivi e adeguati. Ci prenderemo cura delle vittime, promuoveremo la cultura della prevenzione attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione e i nostri operatori sanitari saranno formati e motivati da opportuni percorsi sul tema».

«È il tempo che hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così importante. Questa frase tratta da “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry – commenta Arianna Gussoni, Responsabile della Comunicazione di E.VA – esprime il nostro senso di accudimento. E.VA dal 2011 e da oggi l’Istituto San Carlo si impegnano ad accogliere, sostenere ed aiutare le donne vittime di violenza».