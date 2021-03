I medici dell’Inps pronti a supportare la campagna vaccinale

L’Inps è pronto a supportare la campagna vaccinale anti-Covid con i propri medici. Lo spiega l’Istituto che ribadisce quanto già comunicato nei gironi scorsi a riguardo: «C’è la disponibilità al coinvolgimento dei nostri medici per contribuire alla campagna vaccinale del Governo». (foto di repertorio)

Una disponibilità – spiega un comunicato ufficiale – da considerarsi già implicita nella propria natura di ente pubblico al servizio del Paese, ma certamente ancor più necessaria in una fase in cui la priorità è supportare con ogni mezzo la difesa della salute dei cittadini. Inoltre, qualora il Governo lo ritenesse opportuno, l’Inps come datore di lavoro potrebbe far operare le vaccinazioni al personale attraverso i propri medici.

Promossa dalla presidenza e dagli organi di direzione, l’iniziativa si aggiunge all’intenso impegno svolto in questo difficile anno da tutti i dipendenti, a livello centrale e territoriale, per fornire sostegni a fasce sempre più ampie di utenti e su volumi di attività crescenti.

«L’Inps è storicamente un punto di riferimento per le necessità dei cittadini e per le loro tutele, dunque l’impegno dei suoi medici per la campagna vaccinale rappresenta un’estensione quasi naturale e pragmatica dei propri valori istituzionali», ha detto il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, «nel momento in cui ogni giorno è prezioso per far arretrare il virus e avviare i piani di ripresa necessari al Paese, non trascuriamo alcuna risorsa a nostra disposizione per contribuire ad aumentare con ogni mezzo l’efficacia delle misure a tutela dei cittadini».