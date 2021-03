Nasce “Sinistra Chiara per Busto” e candida una ex-dipendente del Comune

Sabato 6 marzo si terrà la presentazione alla stampa de “La Sinistra Chiara per Busto”, una nuova esperienza in costruzione che intende proporsi nel panorama elettorale delle prossime amministrative bustesi. La nuova lista raggruppa il Partito Comunista Italiano e gli esponenti dell’antifascismo locale a sostegno di Chiara Guzzo, ex-funzionaria dell’ufficio istruzione del Comune di Busto Arsizio, seconda candidata sindaco donna in questa tornata elettorale (nelle settimane scorse si era presentata Amanda Ferrario).

Si tratta della quarta candidatura venuta allo scoperto dopo quelle della ex-dirigente dell’Ite Tosi, di Maurizio Maggioni per il Pd e del sindaco uscente Emanuele Antonelli. Resta sullo sfondo la possibilità che Forza Italia presenti un suo candidato al primo turno e su questo fronte si è registrata la disponibilità dell’ex-sindaco Gigi Farioli.