Nel logo degli Europei di canottaggio trova posto il Sacro Monte

C’è una delle cappelle del Sacro Monte a dare un bel tocco di varesinità nel logo scelto per i grandi appuntamenti di canottaggio previsti nel mese di aprile alla Schiranna: le gare di qualificazione olimpiche della zona europea e i Campionati Europei assoluti.

Il comitato organizzatore locale, che martedì prossimo (9 marzo) presenterà gli eventi in una conferenza stampa appositamente convocata a distanza, ha diffuso il logo che marchierà le gare di canottaggio in programma tra il 5 e l’11 di aprile. Il logo – sviluppato da Sunrise Media – è simile a quello usato negli Europei del 2012 “rinforzato” dalla presenza di uno dei grandi simboli cittadini (e patrimonio Unesco). Inoltre è stato presentato anche un disegno (immagine in alto) che verrà utilizzato nella comunicazione, che rappresenta una barca in azione vista dall’alto.

«Per il disegno abbiamo scelto il quattro di coppia perché è una delle barche regine del canottaggio italiano grazie alla conquista di due medaglie d’oro olimpiche a Seoul 1988 e a Sidney 2000 e a una d’argento a Pechino 2008» spiega Pierpaolo Frattini, l’ex atleta olimpico varesino che oggi, a 37 anni, è direttore del comitato organizzatore. «L’azzurro della maglia riprende quello della nazionale italiana, mentre il blu delle rifiniture della barca e il giallo dei remi ricordano i colori dell’Europa ma anche della Canottieri Varese, società che fa parte del comitato».

All’incontro di martedì prossimo sono previsti gli interventi di Davide Galimberti (che ricopre anche la carica di presidente del comitato oltre che quella di sindaco), dell’assessore allo sport di Varese, Dino De Simone, del presidente della Provincia Emanuele Antonelli. Per il comitato organizzatore locale, oltre a Frattini ci sarà il vicepresidente Claudio Minazzi. Non mancheranno infine gli esponenti di Coni e Federazione.