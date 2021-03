Niente Dad: alla materna di Luvinate parte la “Didattica della vicinanza”

Alla materna di Luvinate niente Didattica a distanza: l’equipe educativa della scuola dell’infanzia ha messo a punto una proposta differente. Si chiama Didattica della vicinanza ed è stata presentata proprio questa mattina via email a tutte le famiglie, mentre la Lombardia entrava ufficialmente in zona rossa.

Il progetto prevede un ricco calendario di attività, per proseguire con attività pensate per accompagnare, in collaborazione con le famiglie, i piccoli bambini.

NON DISTANTI, MA VICINI

Per far fronte alle conseguenza della crisi pandemica e alle misure di isolamento imposte dalle autorità, la Scuola –anche su indicazione della FISM – ha messo rapidamente in campo piccoli progetti finalizzati a stare vicino ai piccoli alunni, cercando dove possibile rapporti personali. Il ruolo educativo è fatto soprattutto di relazioni interpersonali in presa diretta.

Da qui la didattica della vicinanza dove parole, volti, sorrisi possono diventare veri e concreti, in una modalità che non può certo sostituire gli incontri in presenza ma che almeno alleviano la fatica della distanza.

IL PROGRAMMA

Attività prescolari per bambini grandi

Auguri papà

Attività da svolgere per sorprendere il papà il giorno della sua festa

Consigli per mamma e papà

Storia interattiva con i giochi

Videochiamate con zoom per storie della Buonanotte.

Sono queste alcune delle iniziative messe in campo dalle educatrici, proprio con la finalità di offrire momenti di allegria, di calore e di gioia.

“In attesa, si spera presto, di tornare in presenza”, scrivono dalla scuola.