Piazza Carù a Cardano, “una zona completamente abbandonata”

«Una zona completamente abbandonata a sé stessa». A parlare è una nostra lettrice, residente a Cardano al Campo, che si riferisce a piazza Giovanni Carù, spazio pedonale in centro al paese.

«Area pedonale in cui non vi è nessun controllo, nessun cestino della pattumiera per centinaia di metri, ma solo la presenza di una telecamera di videosorveglianza che immagino sia non funzionante».

«Durante la giornata vi bivaccano varie persone, che consumano cibo e bevono birra, abbandonando tutto a terra o nelle aiuole, o addirittura spaccando le bottiglie a terra (con conseguente presenza di grandi quantità di di vetri sulla pavimentazione). Non abbiamo il diritto di portare i cani a passeggio senza rischiare che si feriscano? Non abbiamo il diritto di far andare i bambini a piedi o in bici in sicurezza? O più semplicemente di vivere in un luogo pulito?»

Non è una novità, la gestione non facile di quello spazio, che pure era una bella occasione: nata dal recupero pedonale dell’area in cui passava la Statale per Malpensa (interrata nel 1990), è uno spazio circondato dalle case, in origine ben attrezzato.

Appena esterna al centro vero e proprio della cittadina – la zona della chiesa e del municipio – piazza Carù meriterebbe un recupero. Partendo da un riscontro ai richiami dei cittadini: «A nulla sono valse le mie mail di segnalazione: ho scritto al sindaco, alla Polizia Locale ed anche all’ufficio ecologia, in dieci giorni nessuno dei tre destinatari mi ha degnata di una risposta».