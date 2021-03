A Porto Valtravaglia contributi per la messa in sicurezza del territorio

L’amministrazione comunale di Porto Valtravaglia comunica di aver ricevuto l’assegnazione di due importanti contributi ed esattamente di 100.000 euro e di 150.000 euro per la messa in sicurezza del territorio e nello specifico per due reticoli minori.

Spiegano infatti: “Dall’entrata in carica dell’attuale amministrazione Colombaroli, un punto su cui abbiamo lavorato molto e sui cui crediamo fortemente è quello di partecipare attivamente ai vari bandi Regionali, Governativi e della Comunità Montana, con un focus sui problemi del nostro territorio, i risultati sino ad ora ottenuti sono positivi e sicuramente superiori alle aspettative iniziali. Costantemente lavoriamo, progettiamo e inviamo le schede a fronte di calamità naturali che puntualmente stanno colpendo il nostro territorio e l’ intera nostra provincia.

Brevemente vi riportiamo quanto è stato assegnato da maggio 2019 ad oggi marzo 2021. 94.800 euro Interventi di messa sicurezza stradale, 150.000 euro Efficientamento energetico (Illuminazione a Led, Fotovoltaico), 813.000 Euro Messa in sicurezza del Territorio (reticolo maggiore e minori), contributi per oltre 1.000.000 di Euro per lavori pubblici, alcuni già eseguiti, altri in corso di realizzazione, altri ancora che dovranno iniziare nei prossimi mesi.

Il considerevole numero di opere realizzate e/o in corso di realizzazione è stato possibile grazie al grande impegno profuso dal nostro ufficio Tecnico, dai Responsabili di Servizio e da tutta la struttura comunale oltre alle numerose imprese con i loro rispettivi tecnici che stanno supportando l’ amministrazione comunale.

Da parte del Sindaco Ermes Colombaroli va inoltre il ringraziamento speciale agli amministratori che seguono l’ ufficio Tecnico e i lavori Pubblici e a tutta la squadra di maggioranza per il lavoro sin qui fatto, che sta portando dopo molti anni un cambio di marcia e di immagine del nostro territorio con apprezzamenti da parte di molti concittadini e villeggianti, in un momento storico molto difficile e triste a causa dell’attuale Pandemia”.