Progetto GIOCOnDA: conoscere gli Open Data, il terzo incontro

Si concludono incontri gratuiti del Progetto GIOCOnDA dedicati alla conoscenza degli open data. Il terzo webinar si è svolto mercoledì 24 marzo. Di seguito la registrazione integrale dell’incontro.

Il terzo webinar ha avuto l’obiettivo di illustrare le potenzialità dei Linked Open Data (LOD) e il modello di valutazione impatti sviluppato dal Politecnico di Milano.

È terminato così un ciclo di webinar gratuiti per conoscere meglio gli Open Data e i loro strumenti di pubblicazione. Gli incontri sono dedicati al personale delle pubbliche amministrazioni e sono proposti all’interno del progetto Interreg GIOCOnDa – Gestione Integrata e Olistica del Ciclo di vita degli Open Data, che insiste sull’area transfrontaliera tra l’Italia e la Svizzera e che ha come scopo l’accrescimento della condivisione di informazioni in possesso delle Pubbliche Amministrazioni in formato aperto e fruibile.