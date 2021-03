Pronta per Pasqua la passerella pedonale di via Magenta

Sarà pronto per Pasqua il ponte pedonale che collega via Magenta con via Nino Bixio a Varese.

Sono già visibili non solo la riparazione delle centenarie strutture, ma anche la nuova soluzione – che non nasconde i fregi primi novecento – per l’innalzamento del parapetto.

I lavori sono cominciati a metà ottobre, e si inseriscono nella riqualificazione complessiva del comparto di accesso alla città, che comprende anche la sistemazione di Largo Flaiano.

Il ponte pedonale è uno storico collegamento tra i quartieri di Giubiano e Bosto: fu realizzato nel 1920 ma da allora non sono stati eseguiti importanti lavori di ristrutturazione (L’ultimo lavoro di piccola manutenzione è del 2012). L’intervento costerà oltre 150 mila euro.