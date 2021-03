“Salvaguardare il lago di Varese e il fiume Olona con il drone: si può fare”

Pubblichiamo per intero l’intervento del Presidente dell’associazione Amici della Terra Arturo Bortoluzzi, che propone alle istituzioni di guardare ai progetti innovativi come quelli che si stanno realizzando sul Seveso

Abbiamo letto del progetto Seveso Stream e l’abbiamo trovato, oltre che interessante, anche replicabile in altre situazioni di degrado ambientale all’attenzione di tutti quali la salvaguardia delle acque del Fiume Olona e di quelle del Lago di Varese.

E’ in svolgimento, presso la Regione Lombardia, l’accordo quadro per il risanamento delle acque del Lago di Varese. Abbiamo segnalato all’Assessore Regionale alla Tutela Ambientale alcuni scarichi abusivi non ancora definitivamente impediti.

Non ci è nota un’informazione generale sull’aggiornamento dello stato delle reti fognarie delle aree comunali intorno al lago, ovvero, delle problematiche di queste che sono da risolversi.

Disporre quindi di investigazioni assolutamente innovative e, in particolare, di quelle tutte quelle che possono essere oggi effettuate col drone, equivarrebbe ad avere una ricchezza che potrebbe condurre tutti gli interessati a programmare le opere necessarie per salvaguardare sia il Lago di Varese che il Fiume Olona.

Come può leggersi sulla stampa: “ogni scarico viene immortalato con un’immagine georeferenziata. E le informazioni vanno a finire in quello che sarà il «catasto» elettronico di tutti gli «affluenti» del fiume: un cumulo digitale di schede monografiche da caricare su un software dedicato, da aggiornare periodicamente, e da incrociare con le banche dati di altri enti. Allegate alle fotografie ci saranno anche video girati ad alta definizione e a 360 gradi per documentare il contesto”.

Invitiamo ancora la Regione Lombardia ad effettuare dei progetti innovativi, e sul Fiume Olona e sul Lago di Varese, principiando proprio dagli interventi effettati sul Fiume Seveso.

Non soltanto per gli enti pubblici ma anche i cittadini devono poter avere una mappatura di tutte quelle che sono le problematiche che gli enti pubblici stessi devono affrontare e risolvere.

Il Presidente di Amici della terra

Arturo Bortoluzzi