Una serata per conoscere il pianeta degli adolescenti

Per molti genitori è difficile intercettare il mondo dei figli adolescenti che, senza avere gli strumenti adatti per interpretarlo, appare spesso lontano e indecifrabile. Quali sono i segnali di possibile disagio a cui bisogna stare attenti, e quali i segnali di un sano conflitto, necessario per crescere? Come manifestano il loro “star male”? Comportamenti eclatanti ed esplosivi, uso di sostanze, segnali lanciati attraverso l’uso del corpo, l’uso o l’abuso della rete, i significati affettivi dei social, dei videogiochi e i rischi. Lo spettro del ritiro sociale. Come dovrebbe un adulto e come dovrebbe rispondere il mondo degli adulti?

Il webinar “Proviamo a capirci, il pianeta degli adolescenti e il mondo degli adulti“, che si terrà mercoledì 17 marzo a dalle ore 20 e 45 alle 22 e 30, organizzato dalla psicoterapeuta Susanna Vanetti, affronterà questi interrogativi.

LA RICERCA DELL’AUTONOMIA E I VALORI

Per i genitori tanti comportamenti dei figli sono all’istante ricondotti alla sfera della “patologia” e generano forte allarme e una serie di tentativi di risposte. Gli adolescenti però la pensano diversamente. Tanti modi di agire sul corpo e attraverso il corpo hanno dei significati profondamente diversi, legati ai valori della loro generazione e del loro gruppo. E soprattutto le intenzioni sono evolutive, sono per la crescita, per l’autonomia per la realizzazione del sé.

LA FAMIGLIA AFFETTIVA

La famiglia negli ultimi decenni si è profondamente trasformata e oggi si parla di famiglia affettiva, luogo delle relazioni e dei legami, molto distante dal modello di famiglia normativa nella quale sono cresciuti gli adulti di oggi. Sono diversi i sistemi educativi e valoriali e questo a volte rende difficile capire il significato dei comportamenti, delle emozioni e dei pensieri dei figli adolescenti.

Il webinar è gratuito e aperto a tutti per iscriversi:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-pianeta-degli-adolescenti-e-il-mondo-degli-adulti-117374312729