Una statua per ricordare la preside Marina Raineri

Una scultura per ricordare Marina Raineri. L’istituto superiore Stein di Gavirate ha lanciato una raccolta fondi per realizzare un’opera artistica che possa ricordare la dirigente scomparsa prematuramente vittima di un male incurabile. Marina Raineri, morta un anno fa, era tornata a dirigere il liceo che l’aveva vista prima insegnante e poi vice preside. Un legame profondo si era instaurato e il vuoto improvviso ha lasciato un segno in docenti, alunni ed ex alunni.

Nel cortile interno della scuola si collocherà un’opera dello scultore Antonio Pizzolante, un piccolo tempio in cui entrare per trovare silenzio, in intimità con lo spazio sovrastante: « In questo silenzio si affacciano le parole della Preside Marina, che invita alla consapevolezza della propria presenza nel mondo» si legge nella presentazione dell’iniziativa.

L’Istituto Stein apre una sottoscrizione, pensando che amici e conoscenti desiderino contribuire.

L’IBAN è il seguente: IT63J0538750250000042350972

La causale del versamento: Memoriale per Marina Raineri. In caso si desiderasse mantenere l’anonimato, si prega di specificarlo nella causale indicando tra parentesi la dicitura “contributo anonimo”.

Si chiede a tutti coloro che vorranno partecipare, di donare il loro contributo entro la fine del mese di marzo. Le spese di realizzazione e le donazioni saranno tutte documentate e pubblicate.