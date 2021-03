Storie di donne e di arti marziali

NOTIZIARIO UISP del 24 marzo 2020

ARTI MARZIALI – Alla scoperta de “La leggenda del Maestro dimenticato”

“La leggenda del Maestro dimenticato”: per domenica 28 marzo alle 20.30, Mu-Nami Asd (affiliata UISP Bergamo) organizza una conferenza alla scoperta di Yoshitaka Funakoshi, la Tigre Geniale del Karate Shotokan, uno dei più grandi Maestri di arti marziali la cui storia è però poco conosciuta.

“Gichin Funakoshi, Jigoro Kano, Morihei Ueshiba e molti altri. Questi sono alcuni dei grandi Maestri di arti marziali che vengono ricordati per aver lasciato un’incredibile eredità. Che si tratti di uno stile, di una filosofia di pensiero, di grandi imprese o di tutte queste cose unite insieme, la loro impronta nella storia delle arti marziali giapponesi è sicuramente profonda e indelebile – spiega Mattia Lecchi, presidente di Mu-Nami -. Di loro sappiamo tutto, o quasi. Eppure, tra questi giganti, ci sono figure la cui memoria è andata a perdersi tra le pieghe della storia. Di loro ci rimane un’eredità silenziosa, dalla quale attingiamo ogni volta che ci alleniamo, senza averle mai dato un nome, un giusto riconoscimento. Uno di questi Maestri Dimenticati è sicuramente Yoshitaka Funakoshi, la Tigre Geniale del Karate Shotokan. Venite con noi a scoprire l’incredibile e triste storia di questo grande Maestro, che ha sacrificato ogni cosa, persino il suo ricordo, per l’arte marziale che amava con tutto se stesso”.

Un modo insomma per approfondire la conoscenza delle arti marziali giapponesi condividendo un momento di formazione “informale” con Uisp Bergamo e l’asd Mu-Nami, una delle più attive sul territorio. Perché il karate, se non si può praticare in palestra, resta comunque un’attitudine mentale che può essere coltivata sempre, soprattutto nelle difficoltà. Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a info@munami.it

(Redazione Uisp Bergamo)

DAI TERRITORI – Da Rimini il format delle “Donne in gioco”

Arriva sul web “Donne in Gioco”, il nuovo format targato Uisp Rimini: sette puntate iniziate venerdì 19 marzo e che saranno trasmesse ogni venerdì alle ore 19,30 sui canali social YouTube e Facebook della Uisp Rimini.

Donne indipendenti, decise e piene di iniziativa. Donne che hanno affrontato (e stanno affrontando) violenza, difficoltà e sfide reagendo, combattendo, facendo sentire la propria voce. Al centro di ogni puntata ci sarà una protagonista che racconterà la sua storia.

La prima puntata è andata on line venerdì 19 marzo, ed è stato un inizio molto impegnativo, con la testimonianza di Sabrina Prioli, cooperante con alle spalle una terribile storia di violenza in Sud Sudan. Il 26 marzo è il momento di Giulia Hofstetter, trainer e imprenditrice, e di Julaika Nicoletti: atleta, mamma e pubblico ufficiale.

In ogni puntata ci saranno contributi di centri antiviolenza, centri di recupero e istituzioni. “Donne in gioco” andrà in onda ogni venerdì alle ore 19,30 sui canali social YouTube e Facebook della Uisp Rimini.

(Redazione Uisp Emilia Romagna)

ZONA ROSSA – Lombardia: falsa partenza per lo sport di base

L’annuncio è di quelli che fanno sprofondare il morale, perché arriva dopo due settimane di grande ottimismo, ma inevitabile vederlo sul sito del Comitato Regionale lombardo di Uisp: dando seguito alle comunicazioni di Uisp nazionale, e considerata la “FAQ n.5 del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la nota di ieri 17/3/2021 del Segretario Generale Carlo Mornati confermiamo che in zona rossa sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli EPS.

Per quanto concerne gli allenamenti, in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto.

Ciò detto stando a quanto chiarito dalla riscrittura della succitata FAQ si ritiene di poter asserire che gli allenamenti degli atleti tesserati UISP che devono partecipare ad eventi e competizioni agonistiche UISP di preminente interesse nazionale approvati dal Coni e calendarizzati in zona non rossa, sono consentiti”.

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews