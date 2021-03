In tre mesi, 44.000 varesini e comaschi vaccinati con la prima dose

Un decimo dei lombardi è stato vaccinato. Regione Lombardia ha dato il numero totale di persone sottoposte a vaccinazioni: sono esattamente 1.071.357.

Nel territori di Ats Insubria ieri sono stati vaccinati, con le prime dose Pfizer, 562 over 80 mentre i richiami sono stati 554.

915 persone sono state convocate come personale scolastico ( prima che venisse ritirato AstraZeneca) mentre gli Under 80 del personale sanitario privato, farmacisti e odontoiatri sono stati 819 a cui si aggiungono 463 persone per la seconda dose.

Dall’inizio della campagna vaccinale, sono stati vaccinati con la prima dose 17379 ultraottantenni mentre sono 5172 che hanno ricevuto anche il richiamo. Tra i docenti sono 7626 le persone vaccinate e 13 hanno già ricevuto la seconda dose . Tra il personale sanitario della fase 1bis vaccinati con prima dose sono 19101 e con la seconda 10714.

Il totale generale è di 44.106 persone con la prima dose e 15899 con la seconda.