Una truppa di 250 volontari per gli Europei di Canottaggio

Prosegue il conto alla rovescia che porta alla Regata Europea di Qualificazione Olimpica e Paralimpica (5-7 aprile) e agli Europei Assoluti di canottaggio (9-11 aprile), in programma alla Schiranna Varese.

Una risorsa fondamentale per il Comitato Organizzatore è rappresentata dai volontari. Un numero importante di ragazzi, circa 250, che vivranno la settimana di eventi al lago di Varese.

Poco meno di 200 volontari arrivano direttamente dal bacino della Canottieri Varese; a loro vanno aggiunti 56 studenti suddivisi tra l’Istituto Maria Ausiliatrice di Varese (36 di terza, quarta e quinta superiore) e l’ISIS “E. Stein” di Gavirate (20 ragazze e ragazzi di terza e quarta superiore) e un gruppo dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Sezione di Varese.

«Poter contare su questi volontari è un valore aggiunto – afferma Paolo Santopò, coordinatore dei volontari del Comitato Organizzatore varesino -. Le scuole e le singole persone hanno risposto con entusiasmo e, grazie al loro apporto, anche durante le prossime manifestazioni saremo in grado di coprire tutte le mansioni e i ruoli che ci eravamo prefissati e di garantire gli alti standard richiesti dalla FISA. I volontari ci aiuteranno a far funzionare al meglio la complessa macchina organizzativa e a loro va il nostro ringraziamento più caloroso».

Saranno molteplici le attività in cui saranno coinvolti. Il gruppo della Canottieri Varese sarà impegnato sui motoscafi che seguiranno le gare in diretta e sulle due barche elettriche utilizzate per portare il personale nei luoghi preposti. Saranno inoltre di supporto ai giudici e ai cosiddetti “barchini”, cioè sui pontili di partenza dove gli agonisti della società gialloblù terranno la punta dell’imbarcazione prima dello start.

Gli studenti hanno intrapreso un percorso di formazione ad hoc fatto di nozioni tecniche sul canottaggio, sui principi generali della sicurezza e su quelli specifici per il momento contingente legato alla pandemia e di un training operativo alla Schiranna.

Ragazzi e ragazze si troveranno nell’area di accreditamento, presso il Team Manager Info, ossia il luogo in cui i dirigenti delle varie nazionali potranno richiedere informazioni su orari, gare e ordini di arrivo, al Back Drop dove saranno custoditi gli zaini degli atleti, al Parco Zanzi dove si troveranno le barche che poi usciranno sul Lago, allo Swiss Timing ma anche alla torretta di arrivo e ad ogni torretta intermedia in cui si prenderanno gli intertempi. Con altri volontari della Canottieri Varese, inoltre, saranno sul pontile adibito alle premiazioni.

I volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Sezione di Varese, invece, si occuperanno principalmente degli accessi al Parco Zanzi, dei parcheggi e di collaborare per quanto riguarda la sicurezza.

Un ringraziamento particolare del Comitato Organizzatore va anche a Givova, azienda leader in Italia dell’abbigliamento sportivo, partner dell’evento che vestirà tutta la truppa dei volontari.