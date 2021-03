Il vaccino AstraZeneca ha cambiato nome in Vaxzevria

Il gruppo farmaceutico anglo-svedese ha sottoposto ad EMA, l’agenzia del farmaco europea, la richiesta per il cambio del nome di Astrazeneca ed è stata accettata: il vaccino ora si chiama “Vaxzevria”. Lo si legge nel sito dell’agenzia europea del farmaco, in cui è stato pubblicato anche il nuovo bugiardino del farmaco dove sono stati inseriti tra gli effetti collaterali anche i rarissimi casi di trombosi che avevano determinato il blocco delle vaccinazioni in diversi paesi europei.