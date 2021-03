I voti alla Pro Patria: Parker è una roccia, Pizzul una garanzia

Tre punti in cascina dopo un periodo poco positivo e una vittoria di squadra alla vigilia di una gara molto importante a Lecco. Ha tante sfaccettature positive questo successo in casa biancoblu, dove tutti hanno dato una mano per portarsi a casa il risultato pieno

PAGELLE

GRECO 6,5: Nessuna parata decisiva ma tante uscite sicure per dare tranquillità al reparto arretrato

GATTI 7: Se a Grosseto ha causato il rigore che ha portato alla sconfitta, oggi non sbaglia nulla

BOFFELLI 6,5: Ancora in mezzo alla difesa, si fa valere con personalità

MOLINARI 6: Ancora qualche imperfezione nel corso della gara ma anche un paio di interventi importanti

Saporetti 6: Rientra dopo l’infortunio e aiuta a lottare nel finale

COTTARELLI 6,5: Prestazione completa per il laterale destro che oggi trova continuità sia in difesa, sia in zona avanzata

NICCO 6: Gara con qualche alto e basso ma è determinante nei momenti cruciali: è lui a intercettare per l’azione del gol

BERTONI 6,5: Curato stretto dalla Juve, ha poco spazio di manovra ma riesce comunque a farsi trovare dai compagni(Fietta 6: Finale di esperienza e posizione)

FERRI 6,5: Occasione dal primo minuto, gioca un un buon primo tempo

Colombo 6: Dentro per aumentare il tasso di esperienza nel finale, corre e lotta come da consuetudine

PIZZUL 7: Sempre più punto fermo di questa squadra. La cartolina della partita è la sua corsa nel recupero per rimontare e togliere palla in scivolata a Dabo

LATTE LATH 6,5: Questa volta gli basta un tiro per trovare il gol. Peccato per quell’ammonizione che lo toglie dalla sfida di sabato a Lecco

Kolaj 6: Qualche buona giocata in un finale di sofferenza

PARKER 7: Rientra e fa capire a tutti quanto sia importante per la squadra. Duelli aerei, sponde, falli subiti. Tanto lavoro sporco, gli manca il gol