Calcio in diretta: Pro Patria – Juve U23

Lunedì di campionato per la Pro Patria che allo “Speroni” ospita la Juventus U23. I tigrotti, che arrivano da due sconfitte di fila, cercano una vittoria per risollevare l’umore e la classifica. Potrete vivere la gara in tempo reale, azione per azione, commentando o con l’hashtag #DirettaVn sui social.

Per visualizzare al meglio la diretta CLICCATE QUI