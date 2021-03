“Troppi assembramenti, la gente stenta a capire”, il vicesindaco di Varese preoccupato dalla Pasqua

«Ieri ancora 600 morti per covid, eppure molti stentano a capire. Comprendo le esasperazioni, le contraddizioni evidenti in alcuni decreti, la frustrazione, ma non è semplice e facile gestire quello che ci è capitato addosso. È una guerra e la priorità è la salute dei nostri concittadini, specie i più fragili»: cosi si esprime sulla sua pagina facebook il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale di Varese Daniele Zanzi, preoccupato per l’utilizzo dei parchi varesini in Zona Rossa.

Sono infatti molte le persone che li frequentano ed attraversano senza rispettare le norme basilari di questa pandemia, che tutti ormai conosciamo a memoria: mascherina, distanziamento, non riunirsi in gruppi – cioè non fare assembramenti.

«La foto (quella in alto, ndr) è stata scattata domenica scorsa nel parco comunale di Villa Mylius la cui natura orografica ben si presta alla socializzazione e agli assembramenti fuori controllo – spiega nella sua pagina Facebook Daniele Zanzi – Per di più il parco è inagibile per metà, causa i lavori di ristrutturazione della Villa e ciò va ad aggravare la situazione. Non possiamo garantire la presenza continua fissa di controllo in tutte le aree comunali. Sono molto preoccupato, e con me molti varesini, di quanto potrà accadere nel ponte di Pasqua in questo ed altri luoghi. Il programmato rinforzo delle sorveglianze, anche in considerazione che sabato entrerà in funzione, finalmente, il grande centro vaccinale che dovrà essere presidiato, potrebbe non bastare».