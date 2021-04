A Casalzuigno arrivano tre casette per il prestito dei libri

A Casalzuigno arrivano le casette dei libri. Della piccole “isole” dove i cittadini possono trovare dei libri da leggere. Una sorta di biblioteca “fai da te”, dove si prende un libro in prestito e lo si rimette al proprio posto una volta che è stato letto.

Il progetto è dell’amministrazione comunale che nella presentazione spiega: “Nasce dalla considerazione che nella società odierna, la lettura è stata un po’ relegata in un ambito marginale a favore dei social media. Per questo la nuova Amministrazione comunale ha pensato di promuovere la lettura già a partire dall’infanzia. In alcune zone del territorio comunale abbiamo creato delle “isole” dedicate alla lettura con casette in legno che contenenti libri per bambini, d’arte, romanzi, guide, manuali”.

Una casetta verrà collocata nel campo di via Maroncello, sotto alla scuola materna comunale, un’altra nel parcogiochi di Arcumeggia ed una terza nel parcogiochi di via Libertà affianco al Comune. Il servizio è gratuito e si rivolge a tutti coloro che hanno il piacere di leggere un libro ed è accessibile a tutti i cittadini residenti e non.

Il comune di Casalzuigno si riserva il diritto di sospendere il servizio in qualsiasi momento qualora sia necessario. In caso di smarrimento dei libri, si chiede all’utente di darne comunicazione al Comune anche tramite casella mail info@comune.casalzuigno.va.it.