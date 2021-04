Ad Arcisate pedoni più sicuri grazie alla Regione

Un futuro con meno incidenti stradali (si spera) ad Arcisate. La cittadina della Valceresio potrà continuare nella sua opera di miglioria della segnaletica urbana grazie all’arrivo di un finanziamento direttamente da Regione Lombardia.

Arcisate è, infatti, uno dei soli quattro comuni della provincia (Olgiate Olona, Brebbia e Cremenaga gli altri tre) che riceveranno uno stanziamento che mira principalmente alla riduzione degli incidenti stradali.

Un tesoretto di circa 40 mila euro, significativo per una realtà comunale come Arcisate, ottenuto grazie al bando fortemente voluto dall’assessore alla sicurezza Riccardo De Corato.

Riservato ai comuni con meno di 30 mila abitanti, il bando è finalizzato all’incremento dell’efficienza di regolamentazione del traffico, riqualificazione del sistema viario e razionalizzazione della segnaletica.

Ora la palla passa nelle mani della giunta comunale: «Abbiamo realizzato, con i nostri fondi, una decina di attraversamenti pedonali rialzati nelle zone più sensibili, – spiega Alan Breda, assessore ai lavori pubblici e alla viabilità – ma di questi solo quello in via Giacomini è ben illuminato. Questi finanziamenti saranno principalmente utilizzati proprio per illuminare n modo adeguato tutti gli attraversamenti recentemente realizzati. La bozza del progetto è già stata presentata, e grazie a questi fondi riusciremo a coprire circa la metà dei costi dei lavori».

Il bando ieri è stato al centro del “question time” in Consiglio regionale. Il consigliere del Pd Samuele Astuti aveva infatti chiesto all’assessore De Corato il rifinanziamento del bando e ieri è venuta la disponibilità di assessore e Giunta ad investire nuovamente sul provvedimento, così da consentire il finanziamento di tutti i progetti ammissibili presentati dai Comuni.