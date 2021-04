Al parcheggio Agesp di via Volturno si potrà parcheggiare con abbonamento

A partire da lunedì 19 aprile al parcheggio Agesp di Via Volturno (adiacente al Tribunale di Busto Arsizio) sarà possibile usufruire di abbonamenti trimestrali.

«Siamo riusciti a soddisfare un’esigenza che i cittadini e l’Amministrazione comunale ci hanno manifestato» dice Alessandro Della Marra, amministratore unico di AGESP Attività Strumentali S.r.l.. «Il parcheggio è stato inaugurato nel pieno di questa emergenza, ma non appena le attività limitrofe riprenderanno a pieni regimi, costituirà un’altra infrastruttura molto utile alla città».

Il parcheggio multipiano, reso disponibile all’utenza (prevalentemente coincidente con i frequentatori e i dipendenti del tribunale) lo scorso autunno e regolamentato a parcometro, sarà dunque utilizzabile anche con questa modalità più consona soprattutto a chi ha necessità di soste lunghe e frequenti o addirittura quotidiane.

In particolare, si precisa che saranno dedicati alla “formula abbonamento” 25 posti siti al primo piano del parcheggio e che per la prima emissione degli abbonamenti sarà necessario recarsi presso gli Uffici del Settore Parcheggi di AGESP Attività Strumentali S.r.l. in Via Mazzini 24/b (aperti da lunedì a sabato nelle fasce orarie 8.30-12.30 / 14.00-19.00) con copia del documento di identità e della carta di circolazione per la compilazione del modulo di richiesta.

A breve anche la sottoscrizione degli abbonamenti per tutti i parcheggi gestiti da AGESP sarà resa più smart mediante la possibilità di utilizzo di un’apposita piattaforma digitale la cui attivazione è attualmente di fase di perfezionamento.

È importante specificare, infine, che al fine di favorire la rotazione di abbonati in una location che, come noto, è caratterizzata da una quotidiana frequentazione molto consistente per via della zona in cui è posizionata, la sottoscrizione di ciascun abbonamento non darà automaticamente diritto di prelazione per i successivi rinnovi e la sosta verrà autorizzata solo ed unicamente al primo piano del Multipiano.