Biblioterapia, ginnastica e stretching con Varesecorsi weekend

Questo è l’ottavo week-end culturale di VareseCorsi, appuntamenti dedicati alla cultura, alla storia, all’arte, in modalità online, incontri gratuiti su prenotazione. Le iscrizioni vanno fatte entro venerdì 30 aprile alle ore 12 spedendo una email a segreteria@ilcavedio.it, indicando nome, cognome e indirizzo email, riceverete poi una email con il link e le istruzioni per partecipare alla videolezione gratuita del fine settimana.

BIBLIOTERAPIA ONLINE con Alessandra Manzoni

Venerdì 30 aprile ore 19

La Biblioterapia e l'uso creativo e ragionato della letteratura che aiuta a crescere nella consapevolezza di sé e a pensare al proprio vissuto in modo critico. Durante i laboratori vengono proposti piccoli stralci di romanzi, narrativa, poesie, racconti, fiabe e aforismi. Si parlerà delle emozioni che le loro parole ci suscitano usandole come strumenti per raggiungere uno stato di benessere sempre maggiore. Si tratta di gruppi di empowerment.

Indroduzione al corso di GINNASTICA & STRETCHING con Elisa Da Pra

Venerdì 30 aprile ore 19.30

Lezione demo e risposta alle vostre domande. Corso di ginnastica per restare in forma: stretching, addominali, esercizi di postura.

SCHIENA & ADDOME con Alba Francesca

Venerdì 30 aprile ore 20.30

Lezione demo e risposta alle vostre domande. Rafforzare il core per una migliore postura e per una schiena più forte.