Bullismo, amicizia e moda nel nuovo libro di Marta Trombetta, autrice di Taino

Una ragazza, una misteriosa app del telefono e un’avventura a metà tra il mondo reale e quello virtuale per trasformare la passione per la moda nel lavoro dei suoi sogni. Questa è la trama di “Sfilata di moda a Telloworld”: nuovo libro per ragazzi di “I racconti di Tello” scritto dall’autrice di Taino Marta Trombetta e illustrato da Mara Angelilli, che uscirà lunedì 19 aprile.

Il libro affronta temi importanti come le problematiche familiari, il bullismo e l’amicizia, ma lo fa in modo leggero attraverso le vicende della protagonista: Whoopy Miller, teenager afro americana che vive nel Bronx a New York con la famiglia.

Una vita, quella di Whoopy, non certo facile. Con il papà perennemente in cerca di lavoro, e la mamma semi alcolizzata dopo l’ultimo parto, tocca a lei badare alla casa e ai fratellini. Non che a scuola la situazione sia migliore. Qui Whoopy è bersaglio dei pesanti scherzi di Candice (una delle ragazze più popolari dell’istituto) e delle sue amiche. Solo alla sera Whoopy riesce a prendersi un momento per sé e dedicarsi alla sua passione: la moda. Con l’aiuto della sua vicina Dakota: una sarta in pensione che cuce i vestiti disegnati da Whoopy.

La svolta arriva quando il rapporto tra Whoopy e Candice si distende fino a trasformarsi in una forte amicizia. È proprio grazie a Candice che Whoopy scopre Telloworld: un mondo virtuale che si raggiunge dal proprio cellulare popolato da tanti ragazzi come Whoopy e dai loro amici “telli”.

Whoopy racconta a Candice della sua passione per la moda, e le due ragazze insieme ai loro nuovi amici si mettono al lavoro per organizzare a Telloworld una grande sfilata di moda con gli abiti di Whoopy, che verrà pubblicizzata e trasmessa anche nel mondo reale. Nascosto tra di loro, però, si trova il malvagio Tellor, che trama un piano di rapire tutti i giovani abitanti di Telloworld e chiedere un riscatto alle loro famiglie. Riusciranno i ragazzi a salvarsi e Whoopy a portare a termine la sua sfilata?

Il libro da lunedì 19 aprile sarà disponibile su Amazon e in questi punti vendita: libreria Mondadori di Angera, edicola di Sesto Calende, cartolibreria “Oltre la matita” a Sesto Calende, tabaccheria di A. Crusco a Taino, libreria palazzo Roberti a Bassano del Grappa e Buffetti punto ufficio in via Porpora a Milano.