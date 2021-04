Calcio, la Caronnese vince e convince: 3-1 contro la Sanremese

La Caronnese supera la Sanremese e si mette in tasca tre punti importantissimi per la corsa ai playoff. Nel match valido per la 30esima giornata del girone A di Serie D, al Comunale di Caronno Pertusella i rossoblu battono 3-1 i liguri nello scontro diretto tra la sesta e la settima forza del campionato, nonchè due concorrenti per un piazzamento tra le prime cinque.

Parte meglio la Sanremese, che nei primi minuti di gioco schiaccia la Caronnese nella sua metà campo. I rossoblu reggono l’urto ed entrano in partita trovando il vantaggio alla prima vera occasione utile, grazie al ritorno al gol di Stefano Banfi.

Partita bella ed equilibrata tra due squadre che se la giocano a viso aperto. Nella ripresa la Sanremese trova il pari al 12′ con un tapin vincente del neo entrato Lo Bosco, ma nel finale sale in cattedra Giorgio Siani che decide il match a favore dei padroni di casa.

L’attaccante arrivato a Caronno nella finestra di mercato di gennaio parte in panchina e fa il suo ingresso, decisivo, al 26′ del secondo tempo. L’ex Piacenza impiega solo cinque minuti a trovare la rete del nuovo vantaggio rossoblu, al 31′, con un super gol in mezza rovesciata.

È sempre Siani, protagonista assoluto, che mette la ciliegina sulla torta e chiude il match nel finale di gara, siglando il definitivo 3-1 che gli vale la doppietta personale al 45′.

La Caronnese allunga così le distanze dalla Sanremese (che ha però due partite da recuperare), supera il Sestri Levante in quinta posizione e accorcia le distanze dalle zone altissime grazie anche al roboante 4-0 del Bra sulla Castellanzese, che perde la prima posizione a favore della rivelazione Pont Donnaz.

La Sanremese resta viva e con due match ancora da recuperare può dire la sua, in un finale di stagione che si annuncia davvero frizzante nella corsa ai playoff.

LA CRONACA

Primo Tempo

L’incontro si accende subito al 2′ con Bregliano che sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Convitto aggancia a centro area e manda palla sopra la traversa della Caronnese. La Sanremese appare particolarmente offensiva (nei primi dieci minuti di gioco sono già ben tre i corner a favore degli ospiti). Al 12′ Convitto palla al piede dalla tre quarti s’invola in porta e solo l’ottimo intervento del numero uno caronnese Marietta salva il gol. Al 16′ la Caronnese risponde e passa in vantaggio: è capitan Corno a guidare l’azione dribblando sulla linea laterale alcuni avversari e liberando al tiro Banfi che da centro area in scivolata appoggia in rete l’1-0. Al 26′ Rocco non approfitta a dovere di un’indecisione dell’estremo difensore avversario Dragone in area piccola. Un minuto dopo Gargiulo effettua in area un assist per Banfi che al tiro viene respinto istintivamente da Mikhaylovskiy. La Caronnese prende in mano le redini del gioco: alla mezz’ora complice un’azione corale dei rossoblù tocca a Rocco in area piccola ad essere anticipato da Dragone. Il match è pimpante: al 39′ Daratiotto dal limite calcia alto sopra il legno più alto della porta difesa da Marietta. Al 43′ Vita aggancia un lungo traversone di Danovaro e di testa sfiora la traversa della porta dei padroni di casa.

Secondo Tempo

Inizia la ripresa. Al 5′ Gemignani dal limite costringe Marietta alla deviazione in angolo. Al 7′ Banfi a pochissimi metri dalla porta aggancia un rasoterra di Calì e sfiora in gran scivolata il gol. Al 12′ arriva il pareggio: prima Vita imbecca con un colpo di testa la traversa e quindi Lo Bosco (appena entrato in campo) con un tiro rasoterra insacca l’1-1. Al 16′ Bregliano (capitano della Sanremese) per doppia ammonizione lascia anzitempo il terreno di gioco. Al 19′ Calì su punizione manda alto sopra la porta dei liguri. Al 31′ il neo entrato Siani spariglia tutti e in piena area in rovesciata realizza un gran gol riportando in vantaggio i padroni di casa: 2-1. Al 45′ ancora Siani (sua la personale doppietta oggi) mette la ciliegina sulla torta raccogliendo un preciso cross da Corno e andando in gol con un diagonale incredibile: 3-1. Dopo cinque minuti di recupero Tartarone da Frosinone emette il triplice fischio tra la gioia dei rossoblù

CARONNESE – SANREMESE 3-1

CARONNESE: Marietta, M Zoughi (1′ st Galletti), Arcidiacono, Cosentino, Travaglini, Gargiulo, Putzolu, Banfi (26′ st Siani), Rocco (26′ st Becerri), Corno, Calì (29′ st Battistello). A disposizione: Angelina, Coghetto, Costa, Torin, Yamba. All: Gatti

SANREMESE: Dragone, Daratiotto (20′ st Miccoli), Bregliano, Mikhaylovskiy, Demontis, Gagliardi (34′ st Murgia), Vita, Gemignani, Danovaro, Pellicanò, Convitto (9′ st Lo Bosco). A disposizione: Giletta, Castaldo, Scarella, Ponzio, Fava, Fenati. All: Andreoletti

ARBITRO: Sig. Tartarone della Sezione di Frosinone

ASSISTENTI: Sig. Gentile della Sezione di Isernia e Sig. Savasta della Sezione di Bra

MARCATORI: 16′ pt Banfi (C). 12′ st Lo Bosco (S), 31′ st Siani (C), 45′ st Siani (C)

AMMONITI: Gargiulo (C), Becerri (C)

ESPULSI: Bregliano (S)