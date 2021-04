A Comerio aumentano i cestini urbani: “Un servizio che costa di più se c’è maleducazione”

I cestini della spazzatura agli angoli delle nostre strade sono uno di quegli elementi urbani che siamo abituati a vedere e che diamo per scontato. Come ogni cosa, tuttavia, hanno un loro costo di gestione e lo sanno bene i sindaci che devono far quadrare i conti del proprio bilancio comunale.

A Comerio il sindaco Silvio Aimetti proprio su questo tema porta una riflessione amara su come vengono percepiti, utilizzati e su come sia difficile razionalizzare il servizio spesso a causa di comportamenti scorretti. Il sindaco lo fa nel giorno in cui il numero dei cestini urbani passa da 28 a 40 secondo una decisione presa “a malincuore”.

Il costo del servizio

“Nei mesi scorsi – dice Aimetti – abbiamo provato a ridurre il numero di cestini confidando nella buona volontà delle persone e questo anche allo scopo di risparmiare qualche soldo in tempi difficili, magari da destinare al sociale. Purtroppo è stata una battaglia persa, solo sterili critiche e polemiche sui social e neanche una proposta concreta fatta all’Amministrazione Comunale”.

Parte da questa considerazione e da una foto di un cestino strabordante di rifiuti Aimetti per arrivare al nocciolo della questione che è anche e soprattutto economica.

“I cestini sono svuotati 2 volte alla settimana da personale esterno al costo di circa 360 euro all’anno per cestino. Questo significa quasi 15.000 euro in totale – spiega il sindaco -. Inoltre il rifiuto contenuto nei cestini è classificato come “rifiuto urbano non differenziato” e quindi occorre spendere altri soldi per smaltirlo”.

I controlli e l’aiuto richiesto ai cittadini

Il sindaco Silvio Aimetti

“Non siamo contro l’utilizzo dei cestini anche se in molti Paesi sono stati completamente rimossi, siamo semmai contro un loro uso come pattumiera domestica – conclude Aimetti annunciando nuovi controlli -. In ogni caso non ci arrendiamo, stiamo valutando l’acquisto di nuovi cestini per differenziare la raccolta delle deiezioni canine e per rendere quasi impossibile l’accatastamento dei rifiuti sui cestini. Nelle prossime settimane i controlli saranno ancora più severi ma non è semplice trovare i trasgressori. Come per il controllo di vicinato anche per questo tema chiediamo ai Cittadini rispettosi delle regole di segnalarci questi comportamenti incivili”.