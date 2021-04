Consiglio comunale a Cazzago Brabbia, tra bilancio e interpellanze (della maggioranza)

Consiglio comunale a Cazzago Brabbia venerdì 23 aprile 2021 alle ore 21 con diversi punti interessanti all’ordine del giorno. Non si parlerà soltanto di questioni legate alle tasse e di bilancio, ma anche di alcuni importanti interventi che potrebbero cambiare l’aspetto del paese.

Si discuterà di determinazione delle aliquote Imu per l’anno 2021, di addizionale comunale Irpef, della rideterminazione delle tariffe cimiteriali, del documento unico di programmazione e del bilancio di previsione 2021/2023

Seguiranno poi tre interpellanze presentate dai consiglieri di maggioranza (a Cazzago non c’è un gruppo di opposizione) Giacomo Marrocco e Massimo Nicora: una riguarda il piano di lottizzazione dell’area denominata Tarumpa, in via Monte Grappa, un’altra la strada di collegamento tra la rotatoria sp 36 e via Montegrappa e la terza tratta dell’appalto del bar che si trova Lago di Piazza.

La seduta si svolgerà in streaming. Il pubblico potrà assistere, partecipando come ospite, collegandosi a questo link: https://join.skype.com/oCq3KpkJfBzu