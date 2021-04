Don Claudio Burgio e Silvio Cattarina per la Settimana dei diritti

Si terranno nelle mattinate di martedì 27 e di giovedì 29 aprile gli incontri, rivolti agli studenti, promossi dal Centro Culturale San Carlo Borromeo insieme ai dirigenti scolastici e ad alcuni docenti delle due scuole superiori della città, nell’ambito della Settimana dei Diritti organizzata dall’Amministrazione Comunale di Luino.

Dalla passione educativa e dal desiderio di offrire agli studenti uno spazio di dialogo e di approfondimento su alcune tematiche che sfidano i giovani di oggi, nascono i due incontri Diritto di farsi, diritto di essere, con Silvio Cattarina, fondatore de “L’Imprevisto”, comunità terapeutica devianza e tossicodipendenza di Pesaro e autore di diversi libri tra cui Torniamo a casa (Itaca) e Diritti e giustizia. Quando la giustizia è giusta con don Claudio Burgio, cappellano dell’Istituto penale minorile “Cesare Beccaria” di Milano, fondatore e presidente dell’Associazione “Kayrós” di Milano, comunità di accoglienza per minori e servizi educativi per adolescenti, anch’egli autore di alcuni libri tra cui Non esistono ragazzi cattivi (Ed. Paoline).

I ragazzi e le ragazze del Liceo Scientifico “Vittorio Sereni” e dell’Istituto Superiore “Città di Luino – Carlo Volonté” avranno l’opportunità, a partire dalle loro domande, di confrontarsi con Silvio Cattarina e don Claudio Burgio che hanno una lunga esperienza in campo giovanile ed hanno fatto della questione educativa la missione della loro vita. Sono entrambi testimoni di tante ripartenze, esistenze che sembravano destinate ad appassire e sono invece rifiorite. Gli incontri saranno visibili in differita sul sito del Centro Culturale San Carlo Borromeo di Luino.