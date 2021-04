Fermato a Malpensa un carico di “corteccia che sballa”

Arbusti di mimosa, spediti non per i fiori, ma per la corteccia allucinogena: li hanno intercettati a Malpensa i funzionari dell’Agenzia delle Dogane, che hanno contestato l’uso illegale dell’arbusto, appunto da sfruttare come sostanza psicotropa.

Le spedizioni individuate erano quattro, con un totale di 60 chili di arbusti provenienti dal Brasile e destinati in Puglia, contenenti appunto una sostanza stupefacente del tipo DMT (N,N-dimetiltriptamina).

All’atto della verifica fisica della merce, individuata a seguito dell’analisi dei rischi locale sulle spedizioni destinate a privati, i funzionari addetti al controllo hanno trovato delle cortecce di arbusto del tipo mimosa di colore marrone.

Avendo dubbi sulla natura delle cortecce rinvenute, apparentemente destinate ad uso cosmetico, hanno inviato poi un campione al Laboratorio dell’Agenzia Dogane di Milano: i risultati analitici hanno accertato la presenza nella corteccia di stupefacente del tipo DMT, sostanza che è inserita nella Tabella I del DPR 309/90, vale a dire il documento che individua le sostanze illecite.

Non sempre, in questi casi, è possibile risalire al vero destinatario delle spedizioni, che vengono attuate con trucchi ed escamotage: l’informativa di reato a carico di ignoti è stata trasmessa alla Procura territorialmente competente.