In fiamme due garage a Lonate Ceppino, distrutte le auto

Gravi danni ha provocato un incendio scoppiato oggi, lunedì 5 aprile, in un’abitazione di via Campo dei Fiori a Lonate Ceppino. Le fiamme sono divampate attorno alle 17 in due garage, all’interno dei quali si trovavano due automobili.

Sul posto le squadre dei pompieri di Tradate e Busto-Gallarate, che hanno domato l’incendio. Distrutte le auto e tutto quello che era stipato nei box ma nessuna persona è rimasta coinvolta.

