“I giovani e la noia” al Rifugio antiatomico per genitori

In questo anno e mezzo i ragazzi hanno vissuto la solitudine delle relazioni si sono chiusi nelle loro stanze, spesso stanchi e annoiati, e quando tornerà la normalità ,usciranno, troveranno normale stare ancora chiusi nel loro piccolo mondo? A questo tema è dedicato il secondo dei quattro incontri del Rifugio antiatomico-incontri per i genitori, in programma per mercoledì 21 aprile 2021 alle ore 20,30 su piattaforma Zoom, proposto da Intrecciteatrali e CoopAttivaMente.



L’adolescenza è un periodo di vera e propria tempesta emotiva che coinvolge assieme ai ragazzi anche l’intera famiglia. I genitori, quindi, si trovano spesso persi e non sanno bene come affrontare questo periodo così difficile. Il Rifugio antiatomico vuole essere uno spazio fatto di incontri che possano essere di sostegno ai genitori, al fine di trovare un punto di dialogo con i propri figli per mantenere il più possibile la serenità all’interno del nucleo famigliare.

Ma un vero dialogo parte dall’ascolto dell’altro. Ed è per questo che saranno proprio i ragazzi a proporre gli argomenti utili al dibattito.

Per mesi, infatti, hanno partecipato a uno spazio teatrale costruito apposta per loro. Qui si sono incontrati e confrontati e hanno discusso su tematiche importanti, che ora vogliono sottoporre agli adulti. Perché ascoltare, parlare, confrontarsi e conoscersi é il vero rifugio antiatomico.

Il primo argomento è stato Cyberbullismo , il secondo argomento che hanno scelto di trattare i ragazzi è la Noia e durante la serata dedicata ai genitori, lo racconteranno attraverso interventi artistici creati insieme nel loro spazio “Il giardino dei talenti”, il loro punto di vista per raccontare il problema.

Il titolo della serata è quindi “I giovani e la noia”, condotto da Andrea Gosetti e con la partecipazione della psicoterapeuta Valerie Moretti e di Jacopo Boschini.

Durante la serata interverranno i ragazzi che hanno aderito nei mesi scorsi al progetto “Il giardino dei talenti” che si svolge presso il teatro di Bisuschio un luogo aperto ai ragazzi e uno spazio di confronto e racconto condotto da Intrecciteatrali.

La partecipazione è gratuita, ma con un massimo di 90 partecipanti: l’iscrizione è quindi obbligatoria a questo link oppure compilando il form su intrecciteatrali.it

L’attività è inserita all’interno del progetto “Una cura per la cultura” sostenuto da Fondazione Cariplo e dal Comune di Bisuschio, realizzato dalla Cooperativa Intrecciteatrali (il sorriso) di Bisuschio e da Cooperativa AttivaMente di Como.